Auf der Suche nach einem Nachfolger für Claus Schromm ist Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching offenbar fündig geworden: Nach SZ-Informationen wird Arie van Lent am Montag als neuer Trainer vorgestellt. Der 49-jährige ehemalige Bundesligaspieler trainierte zuletzt die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West. Dort hieß es, dass man den Vertrag nach fünf Jahren nur deshalb nicht verlängert habe, weil man neue Impulse setzen wolle. So gilt der Niederländer van Lent als Experte für die Ausbildung junger Spieler - ein Kriterium, das für die SpVgg Unterhaching entscheidend sein dürfte. Die Suche nach dem Trainer hatte sich mehrere Wochen lang hingezogen, zu den Kandidaten gehörte dem Vernehmen nach unter anderem auch Holger Bachthaler, der zuletzt den SSV Ulm trainierte.