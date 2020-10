Auch im zweiten Bayernligaspiel nach dem Wiederbeginn hat der SV Pullach durch ein spätes Gegentor eine Niederlage einstecken müssen. Nach der 0:1-Pleite in Donaustauf verloren die Isartaler mit 1:2 gegen Türkspor Augsburg und liegen damit schon fünf Zähler hinter dem rettenden Ufer. Borna Katinic hatte die Gäste, die mit einer ganzen Reihe ehemaliger Türkgücü-Spieler wie Yasin Yilmaz oder Sebastian Mitterhuber aufliefen, in der 22. Minute in Führung gebracht. Mert Yildiz gelang durch einen beherzten Fernschuss der Ausgleich (64.), ehe Fatih Baydemir das Siegtor für Türkspor erzielte (86.).