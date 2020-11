Stürmer Tosto trifft zweimal beim 7:1 der Tölzer Löwen gegen Weißwasser. Schon am Freitag in Crimmitschau gehörte der 20-Jährige zu den Torschützen und hat nun nach fünf Spielen so viele Treffer wie in der vergangenen Saison.

Schnelligkeit und ein guter Torabschluss sind keine schlechten Voraussetzungen für einen Stürmer, vor allem dann, wenn er körperlich nicht der Allergrößte ist. Wenn er dann noch Geburtstag hat und kurz darauf eine Premiere feiert, ist die Welt eines Sportlers rosarot. Und so war die vergangene Woche des 1,79 Meter großen Fußballers Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, der vergangenen Freitag 16 Jahre alt wurde und seit Samstag jüngster Profi der Bundesliga-Geschichte ist, ziemlich perfekt.

Fast noch besser, jedenfalls nicht viel schlechter war die Woche für Eishockeyprofi Luca Tosto, 1,72 Meter groß, von den Tölzer Löwen, der am vergangenen Mittwoch 20 Jahre alt wurde und am Wochenende seine ersten Saisontore in der DEL2 schoss. Beim deutlichen 7:1-Auswärtserfolg der Löwen am Sonntag gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser traf der junge Flügelstürmer, dem man gute schlittschuhläuferische Fähigkeiten und einen flinken Abzug nachsagt, zum 2:0 und 5:0. Bereits am Freitag beim etwas wilden 5:4-Sieg nach Penaltyschießen bei den Eispiraten Crimmitschau hatte Tosto getroffen, zum wichtigen 4:4, das die Löwen in die Verlängerung und ihnen schon mal einen Punkt rettete. Am Ende waren es dann zwei Zähler, und Tosto, der nach nur fünf Spielen bereits genauso viele Tore auf seinem Konto hat wie in der vergangenen Saison in 48 Partien, war der Mann der Woche. "Ich bin stolz, dass wir uns nach dem 1:3 zurückgekämpft haben. Die Jungs sind bei der Sache geblieben", sagte Trainer Kevin Gaudet nach dem Spiel in Sachsen. Ein Sonderlob gab es für Stürmer Tosto: "Ich bin sehr stolz auf ihn." Am Sonntag setzte Tosto mit seinen beiden Treffern dann noch einen drauf bzw. einen perfekten Schlusspunkt hinter eine nahezu perfekte Woche. Lucky Luca.