Ihr märchenhafter Name täusch; die Drachenseestraße im Stadtteil Sendling-Westpark ist Schauplatz anhaltender Konflikte um Verkehrsregelungen. Einigen Anwohnern ist die Parksituation ein Dorn im Auge. Vor allem im Kreuzungsbereich Drachenseestraße/Ötztaler Straße würden parkende Fahrzeuge die Sicht behindern, was vor allem für Schulkinder mit Gefahren verbunden sei. Verschärft werde die Lage durch das Fehlen eines Behindertenparkplatzes. Der Bezirksausschuss hat nach Auskunft seines Vorsitzenden Günter Keller (SPD) schon "vielfältige Versuche gestartet, die Situation zu verbessern". Die geltende Tempo-30-Regelung in der Straße besser sichtbar zu machen, sei einer davon. Für einen Zebrastreifen fehlten die Voraussetzungen, habe der Bezirksausschuss inzwischen lernen müssen. Bleibe die Verlegung so genannter Gehwegnasen, wie beim Spielplatz an der Johann-Clanze-Straße. Ob die Stadt sich darauf einlässt, sei aber noch offen.