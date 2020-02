Es sind 7655,96 Kilometer von München bis Nashville, Tennessee. Es genügt aber auch ein Schritt durch diese unscheinbare rotbraune Türe. Wer sie öffnet, startet eine weite Reise durch Raum und Zeit. Ihn empfängt gleich gegenüber ein hellhölzernes, altes Honky-Tonk-Piano, auf dem eine Gitarre liegt. Von irgendwoher wabern Klänge eines Soundchecks herüber. "One, two, bittschön mehr Saft aufs Mikro!" Dann einige Arpeggio-Akkorde einer Mandoline. Der Mann am Mischpult, lange, dunkelblonde Haare, freundliche, wache Augen und gelassenes Lächeln, schiebt ein paar Hebel am Mischpult. "Perfekt", kommt's von der Bühne, "jetzt nur noch den Bass!" Schon starten die vier Männer dort oben zu einem kurzen Probelauf. Und der Gast weiß: Er ist für die nächsten Stunden gut aufgehoben hier in Nashville, gelegen in Münchens nordwestlichstem Nordwesten, in der Schneeglöckchenstraße 91, Stadtviertel Fasanerie. Hier ist die Heimat des Rattlesnake Saloons, eines der bestens Clubs für Country & Western- Musik. Und das seit 35 Jahren. An diesem Samstag wird das Jubiläum gefeiert.

35 Jahre, das ist eigentlich kein besonders runder Geburtstag. Doch für ein Wirtshaus in München, einem Club mit Live-Musik, mit vor Begeisterung johlenden Fans und vollem Haus jedes Wochenende, für so einen Laden sind 35 Jahre Bestehen nicht nur Feiertag, sondern fast ein Wunder. Wen also überrascht es, wenn Wirt Bruno Theil, der Mann am Mischpult, sagt: "Das hier ist meine kleine Welt." Eine Welt, die er nicht verlassen möchte.

In Amerika nennt man so etwas hidden diamond, versteckter Diamant. Du fährst, weil öffentliche Verkehrsmittel den Rattlesnake Saloon bestenfalls peripher tangieren (S1 Fasanerie) mit dem Auto in den Blütenanger, biegst ab nach links, sobald es geht, landest in der Schneeglöckchenstraße und magst gar nicht glauben, dass es hier ein Wirtshaus geben soll, noch dazu eines mit Musik aus dem Wilden Westen. Links und rechts Nachkriegshäuschen, die Villen zu nennen, eine grobe Übertreibung wäre, umgeben von gepflegten Gärten mit gipsernen Engelsfiguren in den Beeten, die sich in platonischer Zuwendung umarmen. Und dann ist da die Hausnummer 91, ein fast eleganter Bau aus dem Jahre 1903, an dessen Fassade "Rattlesnake Saloon" in dunklen Lettern prangt. Links unten wartet auf dich die Türe in die große, weite Welt der Musik aus Amerikas Westen.

Detailansicht öffnen Die Live-Auftritte sind gut besucht. (Foto: Robert Haas)

Bruno Theil hat sein Paradies damals, vor 35 Jahren, über einen Makler gefunden. Es wurde für ihn, den gebürtigen Siebenbürgener Sachsen aus dem rumänischen Hermannstadt, in der Landessprache Sibiu genannt, zunächst nicht nur Chance zum Lebenserwerb, sondern auch Chance zum Überleben - nach Jahren der Flucht vor sich selber fast rund um die Welt und den tödlichen Verlockungen von Drogen aller Art.

Und es wurde eine klitzekleine Möglichkeit, einem Leben im Rollstuhl wieder so etwas wie Perspektive abgewinnen zu können - Bruno Theil ist seit einem Motorradunfall ein paar Jahre vorher querschnittsgelähmt. So wuchs sein Rattlesnake Saloon für ihn auch zu einer Art Therapiezentrum, zu einem Hoffnungstempel, einem Lebenswillengarant. Wie sehr dieser Plan aufgegangen ist, beweisen ihm nicht nur 35 Jahre Erfolg als Musikclubbetreiber, sondern auch die Tatsache, dass der Rollstuhlfahrer Bruno Theil die Lizenz als Privatpilot erwerben konnte. Seine Cessna steht am Flugplatz in Landshut. Sie heißt "The Flying Rattlesnake".

Die Schneeglöckchenstraße 91 war vor 35 Jahren schon ein Wirtshaus. Unter häufig wechselndem Betreiber. Der letzte, ein Jugoslawe, wie man damals noch sagte, war froh, den Laden loszuwerden. Und machte so Bruno Theil glücklich. Der wollte ja ein Haus weit ab vom Schuss, wo nur Menschen hinfinden, die wirklich diese Musik, diese spezielle Atmosphäre hören und fühlen wollen. Am Anfang lief es wohl noch etwas zäh, doch bald schon war der Saloon ein gefragter Treffpunkt der Münchner Country-Szene. Und auch bei Musikern aus dem so viele tausend Kilometer entfernten Nashville sprach sich bald herum, dass es da in München einen Laden gebe, in dem zu spielen großes Vergnügen bereite. Der Rattlesnake Saloon wurde - im kleinen Kreis der Country & Western-Community - sozusagen weltberühmt.

Detailansicht öffnen Der Sound in Bruno Theils Rattlesnake Saloon ist sensationell gut. (Foto: Robert Haas)

Und der Sound ist wirklich sensationell! Die vier Musiker auf der recht geräumigen Bühne fühlen sich offenbar wie zu Hause. Die vier Musiker der (eigentlich fünfköpfigen) Munich String Band, in der Szene als vorzügliche Blue Grass Combo berühmt, passen perfekt zum Ambiente des Saloons. Links über der Bühne leuchtet das Budweiser-Schild, auf der Bühnenrückseite grüßen Plakate von Musikern wie Jeffry Backus oder das eines großen Cajun-, Zydeco- und Bluesfestivals. Von der Decke hängen mächtige Zack-Boxen. An der Wand prangen Dutzende amerikanische Autoschilder von Nebraska (sehr kalt) bis Utah (sehr heiß). Das Logo der Route 66 darf natürlich nicht fehlen. Und die Kerzen auf den Tischen stecken in Whiskey-Flaschen der Marke Jack Daniels; wobei auch Jameson gut gepasst hätte, wie ihn Kinky Friedman, der legendäre jüdische Countrysänger aus Texas gerne getrunken hat. Auch das Angebot der Speisekarte hätte ihm wohl gepasst: Steaks von 250 bis 500 Gramm, Fajitas, Burritos, Burgers, Pizzen und ein Schnitzel namens Santa Fee. Rotweine aus Kalifornien, Weiße aus Europa; und Whiskey aller Schattierungen.

Musik gibt es hier immer von Donnerstag bis Sonntag (-nachmittag). Bruno Theils Hausband heißt natürlich Rattlesnake Torpedos, mit der er auch an diesem Jubiläums-Samstag auf der Bühne steht (und auf Einsteiger aus dem Parkett wartet); dazu gibt es sonntags oft Auftritte der hauseigenen Nachwuchsförderung, der Torpedo Kids , gefolgt von der germanisierten Torpedo-Version namens Die Blindschleichen, mit der der Wirt Schlager singt wie "Für Gabi tu' ich alles" oder "Ganz in Weiß" (seine Gabi hat Bruno Theil damals ganz in Weiß geheiratet). Tochter Isabel trainiert die einschlägige Kinderwesterntanzgruppe. Und so wurde und ist dieser Rattlesnake Saloon mehr oder weniger ein kleines Nashville und großes Gesamtkunstwerk am Rande der Stadt. Und soll es auch die nächsten 35 Jahre bleiben.

Jubiläumsparty "35 Jahre Rattlesnake Saloon", Samstag, 8. Februar, von 20 Uhr an, in der Schneeglöckchenstr. 91