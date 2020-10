Von Anne Fritsch

Sie wissen nicht, wer sie sind und was sie hier machen. Nur: so schnell kommen sie hier nicht mehr raus. Ist das eine Verschwörung? Sind sie wirklich Fremde? Die Autorin Maya Arad Yasur schrieb bereits an ihrem Stück "Blaue Stille", als Corona kam. Zwei Menschen sitzen da in einem Escaperoom fest, ohne Kontakt zur Außenwelt. Dass diese Erfahrung plötzlich so aktuell geworden ist, ist Zufall. Am Landestheater Schwaben in Memmingen hat Sapir Heller, die bereits Arad Yasurs "Amsterdam" ans Münchner Volkstheater brachte, nun die Uraufführung inszeniert (zu sehen bis Ende Dezember). Eine Retrospektive der Möglichkeiten, eine Trauerfeier für all das Verpasste.