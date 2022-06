Ein 41-Jähriger hat am Freitagabend einen dunkelhäutigen Fahrgast in einer U-Bahn rassistisch beleidigt und mit einem Kopfstoß verletzt. Der Vorfall, bei dem auch der 25 Jahre alte, aus einem westafrikanischen Land stammende zweite Beteiligte ausfällig und handgreiflich geworden sein soll, ereignete sich laut Münchner Polizei gegen 22.40 Uhr in einem Zug der Linie U2 an der Haltestelle Giesing. Weitere anwesende Fahrgäste, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden, trennten schließlich die beiden Kontrahenten und verständigten das Zugpersonal sowie die Polizei. Die beiden beteiligten Personen wurden zu einer Polizeiinspektion mitgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung hat der Staatsschutz übernommen.