Von Barbara Hordych

George Bernard Shaws Worte "Gib einem Kind grundsätzlich kein Buch, das du nicht selbst lesen würdest" wählte sich der Berliner Gestalten Verlag zum Motto, als er 2014 sein Kinderprogramm "Kleine Gestalten" startete. Nun ist der Verlag vor allem für seine Publikationen von Design-, Kunst- und Architekturbüchern bekannt; wunderhübsch und fein gemacht ist denn auch seine Reihe für Kinder mit originellen Sachbüchern, zeitgemäß illustrierten Märchen- und Pop-up-Büchern. Besonders hervorzuheben sind die gut durchdachten Mitmachbücher. Warum gibt es nicht mehr Sachbücher, die Kinder verstehen, ohne dass Erwachsene sich einmischen? Beispielsweise "Grüner wird's nicht: Das Buch für kleine Gärtner", das sich an die neue Generation grüner Daumen wendet und ihnen vielerlei Wege aufzeigt, wie sie sich die Natur nach Hause holen können: Kinder bauen sich Balkonkästen und Blumentöpfe, gestalten eigene Vogelhäuschen und freunden sich mit den Würmern im Erdreich an. Die Autorin Kirsten Bradley, die sich auf die Arbeit mit Kindern spezialisiert hat, beschreibt jedes Projekt mit Sorgfalt und Sachverstand. In Australien bietet sie zusammen mit ihrem Team auf der Milkwood Permaculture-Farm Kurse zum nachhaltigen Gärtnern und Leben, auch speziell für Kinder, an. "Raus an die frische Luft - Ein Buch für kleine Entdecker", in diesem Mai erschienen, ist ein weiteres schönes Beispiel. Raus aus dem Haus und rein in die Natur heißt hier die Devise. Ob Garten, Park oder der nahegelegene Wald, es sind faszinierende Räume, die nur darauf warten, von Kindern entdeckt und erobert zu werden. Aus Steinen, Ästen und Blättern lassen sich Hütten bauen, ein toter Baum beherbergt allerlei Insekten und wer zuhört, kann die typischen Geräusche der Tiere kennenlernen. Der jüngste Coup der Kleinen Gestalten holt die Kinder an den Herd: In "Einfach lecker. Kinderleichte Rezepte für kleine Köche" beschreibt Adina Chitu, die in Bukarest den Blog "Pancake Planet" betreibt, vielerlei Speisen, die das Zeug zum Lieblingsgericht haben. Einerlei ob es sich um Regenbogensalat, starke Schokobällchen oder Gartenpizza handelt. Dank der von Elenia Beretta illustrierten Rezepte können Eltern den Rührlöffel beruhigt mal abgeben. Schritt für Schritt lernen die kleinen Köche, wie sie die Rezepte eigenständig umsetzen können. Und die Erwachsenen lernen, den Nachwuchs einfach mal machen zu lassen.