Stammstrecke am Osterwochenende teilweise gesperrt

Verkehr in München

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich über die Osterfeiertage auf starke Einschränkungen gefasst machen. Denn wegen Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke kommt es von Gründonnerstag, 6. April, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 11. April, 4.40 Uhr, durchgehend zu umfangreichen Fahrplanänderungen. Fast alle Linien enden vorzeitig. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof besteht dann ein Schienenersatzverkehr (SEV). Die Busse fahren alle zehn, in den späten Nachtstunden alle 20 Minuten.

Nur die S7 verkehrt in diesen Tagen weitgehend regulär. In der Nacht zum Ostermontag, 10. April, entfällt sie aber zwischen Hauptbahnhof und Giesing und die Züge halten nicht an den Stationen Heimeranplatz, Donnerbergerbrücke und Hackerbrücke. Auf s-bahn-muenchen.de/baustellen sind weitere Details zu finden. Fragen beantwortet die Bahn unter Telefon 089/55 89 26 65.