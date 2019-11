Die Münchner S-Bahn ist am Samstagmorgen beinahe komplett lahmgelegt.

Seit sechs Uhr am Morgen kommt es auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke zu erheblichen Beeinträchtigungen. Fast alle Linien sind betroffen.

Eine Fahrzeugstörung im Bereich der Haltestelle Isartor hat am Samstagmorgen große Teile des S-Bahn-Verkehrs auf der Münchner Stammstrecke stillgelegt. Fast Alle S-Bahn-Linien sind von der Störung, die gegen 6 Uhr begann, betroffen:

Die Linie S1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt und endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S1 können alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Ostbahnhof. Alternativ können Fahrgäste auf die U-Bahnlinie U 5 Neuperlach Süd/Laimer Platz ausweichen.

Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S6 verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Heimeranplatz West. Eine Alternativeist die U5 in Richtung Innenstadt.

Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Fahrgäste auf die Linie S3 oder auf die U-Bahnlinie U2 Messestadt Ost bis Giesing ausweichen.

Die Linie S8 Herrsching - Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S20 München-Pasing - Höllriegelskreuth entfällt.

Im gesamten S-Bahn-Netz ist laut Bahn-Angaben mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Techniker befinden sich einem Bahn-Sprechers zufolge bereits vor Ort. Da eine Fahrzeugstörung leichter zu beheben sei, sei mit einem baldigen Ende der Störung zu rechnen.