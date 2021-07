Von Julia Huber

Wer zufrieden im Job ist, sollte bleiben. So sieht Szloboda Zoltan das. Er sagt, es sei wie in der Vogelwelt: Wenn ein Vogel die ganze Zeit herumfliegt, mal hierhin, mal dorthin, wenn er immer schaut, ob es woanders besser ist, dann hat er am Ende kein Nest. Genauso wie ein Mensch, der rastlos von Job zu Job springt. Zoltan ist das nicht passiert. "Ich habe mein Nest gefunden", sagt er. "Die Waschanlage."

Zoltan ist 79 Jahre alt, seit fast 52 Jahren arbeitet er bei Flipper Autowasch in München-Sendling. Länger als ein halbes Jahrhundert hat er Autos herangewunken und die Menschen, die drinsaßen, gefragt, ob sie Programm 1, 2, 3 oder 4 wollen. Er hat Dreck von mehr als zwei Millionen Autos gewaschen, grob geschätzt. An diesem Tag Ende Juni ist damit Schluss. Nicht, weil er aufhören will. Sondern weil die Waschstraße schließt. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert.

Es ist 13 Uhr. Zoltans Schicht beginnt, er muss sich umziehen, ein letztes Mal Arbeitshose und Pulli. Während er noch hinten ist, gibt es an der Waschstraße gleich Ärger. Zoltans Kollege, ein Mann mit Mähne und Schlaghose, streitet sich mit einem Taxifahrer, den er verdächtigt, gehupt zu haben. Der Taxifahrer hat nicht gehupt, der Lärm kam wohl von der Straße. Trotzdem findet er das Missverständnis nicht witzig. "Mach mich jetzt nicht an hier", blafft er aus seinem Autofenster. "Ich mach' dich ja nicht an", blafft Zoltans Kollege zurück. Er wendet sich ab, sagt: "Auf die letzten Tage gibt's so viele Arschlöcher. Wahnsinn." Taxifahrer: "Pass auf, was du sagst. Mit 'Arschloch' fühl ich mich angesprochen." Er steigt aus seinem Taxi aus.

Da kommt schon Szloboda Zoltan, ein schmaler Mann mit Lachfalten, und rettet die Situation. Er gibt seinem Kollegen einen vorwurfsvollen Blick und dem Taxifahrer eine Qualitätswäsche für 7,50 Euro. Das geht ja gut los.

Wenn Jogi Löw nach 15 Jahren als Bundestrainer aufhört, wissen alle Bescheid. Es gibt Zeitungstitelseiten, Mini-Serien im Öffentlich-Rechtlichen, Interviews zum Abschied. Wenn Szloboda Zoltan nach fast 52 Jahren in der Waschanlage aufhört, weiß das fast keiner. Aber er wird es heute jedem Kunden und jeder Kundin sagen: "Heute letzter Tag." Sollen ruhig alle wissen, dass hier eine Ära zu Ende geht.

Aber erst ist sein Kollege dran. "Jetzt müssen wir Abschied nehmen", sagt der und gibt Zoltan die Hand. "Ich ruf dich an. Dann treffen wir uns bei mir und machen uns einen gemütlichen Abend." Zoltan ist kein großer Redner. Er nickt und sagt: "Ja, gut." Dann geht der Kollege davon. Das letzte Feierabendbier nimmt er mit. Seine Haarbürste lässt er da.

Ein Rentner kommt mit seinem blauen BMW angefahren. Zoltan begrüßt ihn, er ist Stammkunde. Der Mann war früher im öffentlichen Dienst, viel auf Terminen, da sollte das Auto glänzen. Also fuhr er zweimal die Woche zu Zoltan. Er weiß nicht, wo er künftig sein Auto waschen soll. Zoltan will trösten, sagt dem Mann, dass es in München mehr als 200 Waschanlagen gibt. "Aber keine ist so in der Nähe", sagt der Mann. Er nimmt die Komplettpflege für 11,50 Euro und gibt 15 Euro Trinkgeld obendrauf.

Wenn man Zoltan fragt, was das Beste an seinem Job ist, dann sagt er: das Geld und die Gespräche mit den Kunden. Mit jedem schmutzigen Auto kommt ja ein Mensch mit seiner Geschichte zu ihm in die Waschstraße. Als er noch ein junger Mann und neu im Job war, da flirteten die Frauen mit ihm. Mit manchen Kunden freundete er sich an. Manchmal kamen Eltern mit kleinen Kindern, die sich vor der Waschstraße fürchteten. Zoltan riet den Eltern dann immer, sie sollten die Kleinen auf den Schoß nehmen. Eine Fahrt durch die Waschstraße kann ja wirken wie eine Geisterbahn. Rotierende Bürsten links und rechts, lange Lappen, die über die Windschutzscheibe gleiten wie Tentakeln.

Detailansicht öffnen Das Beste an seinem Job? Das Geld und die Gespräche. Als Szloboda Zoltan noch jung war, flirteten die Frauen mit ihm. Später fand er Freunde und andere Autopflege-Fans. (Foto: Sebastian Gabriel)

Einmal kam ein Mann zu Zoltan und erzählte vom Krebs seiner Frau, die später starb. Taxifahrer redeten über ihre Fahrten. Andere Kunden wollten einfach nur über Autopflege sprechen.

Mit den Jahrzehnten, die Zoltan in der Waschstraße arbeitete, entwickelten sich auch die Autos. Sie wurden immer größer, breiter. Irgendwann hängte Zoltans Chef ein Schild für die SUVs auf: "Bei breiten Fahrzeugen bitte Spiegel einklappen!" Einmal kam ein Chevrolet, der fast nicht in die Waschstraße gepasst hätte. Und ein Ferrari, der viel zu tief war.

Außerdem wurden die Abgase weniger. Früher kamen noch Diesel-Taxis, die hinten schwarz von all den Abgasen waren. Zoltan musste sie komplett mit Reinigungsmittel einsprühen, sonst wären sie nicht sauber geworden. Heute kommt das kaum mehr vor.

Flipper Autowasch hat seine Halle in der Engelhardstraße 6 von der Münchner Taxigenossenschaft gepachtet. Sie passten zusammen: die Waschstraße und die Taxis, die immer sauber sein sollten. Bis Taxi-München Schluss machte, den Vertrag auslaufen ließ. Vorstand Thomas Kroker sagt, in der Halle sollen Autowerkstätten entstehen, in denen Elektro-Taxis repariert und inspiziert werden. Bei Flipper Autowasch glauben viele, dass es auch am Lärm lag. Die Büros der Taxizentrale sind direkt über der Waschstraße, die rattert, röhrt und föhnt. "Wenn die da oben so blöd sind ...", hatte Zoltans Kollege dazu gesagt.

Zoltan findet es leichter, das Arbeiten aufzuhören, wenn die Waschstraße schließt. Er ist ja eigentlich schon vor Jahren in Rente gegangen, hat aber weiter Schichten in der Waschstraße übernommen. Sein Chef schätzt ihn. "Er ist ein Zäher. 100 Prozent ehrlich und aufrichtig - findet man selten", sagt Otto Hörmann, Geschäftsführer bei Flipper Autowasch. "Und er ist unheimlich beliebt bei den Menschen, ein Urgestein."

Heute hört das Urgestein also auf. "Letzter Tag" und "heute, 18 Uhr, Feierabend für immer", sagt Zoltan in jedes Auto, das angefahren kommt. Die Leute nicken, mit manchen ergibt sich ein Gespräch, andere sagen nur: "Nummer 4, stimmt so." Zoltan nimmt jedes Mal den Dampfstrahler und wäscht den gröbsten Schmutz ab. Es sieht irgendwie liebevoll aus. Ein Herr erklärt ihm, wie er die Blüten von seinem Mercedes spülen soll. Als wüsste Zoltan nach fast 52 Jahren nicht, wie das geht. Er lässt es sich trotzdem erklären.

Ruhig bleiben ist schon immer Zoltans Strategie. Das half, wenn die Bäume Blütenstaub auf die Autos kippten und alle Autobesitzer gleichzeitig zum Waschen wollten. Wenn Kunden mitten in der Waschstraße Panik bekamen und bremsten. Wenn der Kollege grantelte. Die Technik bockte. Oder das eine Mal, als ein Kunde plötzlich Vollgas gab und sein Auto demolierte. Zoltan blieb ruhig.

Er wurde am 9. Mai 1942 in Wojwodina geboren, das früher in Jugoslawien war und heute zu Serbien gehört. Er ging zur Berufsschule, arbeitete beim Bau, mit 27 fragte ihn eine Firma, ob er in Deutschland arbeiten wolle. Er kam erst nach Wiesbaden, dann nach München. Am Stachus half er, die U-Bahn zu bauen, die für die Olympischen Spiele geplant worden war. Im Januar 1970 bekam er das Angebot, bei der Waschstraße anzufangen. Er nahm an und blieb.

Zoltan findet, was sich bewährt hat, sollte man nicht aufgeben. Er geht seit Jahrzehnten zur selben Arztpraxis, die inzwischen schon der Sohn seines Hausarztes übernommen hat. In seiner Freizeit angelt er und sammelt Briefmarken. Er wohnt seit 46 Jahren in einer Wohnung am Viktualienmarkt.

Manche Umstände änderten sich. Früher fuhr er immer mit seinem Mercedes zur Arbeit. Aber irgendwann wurden die Straßen immer voller, die Staus länger, er fand zu Hause keinen Parkplatz mehr. Er fuhr tausendmal um den Block, irgendwann hatte er es satt. Vor fünf Jahren hat er sein Auto verkauft, ist vielleicht besser, Zoltan sieht nicht mehr so gut.

Detailansicht öffnen Seit fast 52 Jahren arbeitet Zoltan bei Flipper Autowasch in München-Sendling. (Foto: Sebastian Gabriel)

Seine letzte Schicht ist halb zu Ende, da fängt es an zu regnen. Zoltan schaut raus ins graue Nass. Regen ist der Feind der Waschstraße. Niemand lässt sich das Auto waschen und föhnen, wenn er direkt danach wieder durch Dreckpfützen muss. "Jetzt ist es vorbei", sagt Zoltan. Aber er hat nicht an die Gutscheine gedacht. Bei Flipper Autowasch kann man Gutscheine im Elfer-Block kaufen. Wer sein Auto oft wäscht, spart damit Geld. Jetzt, wo die Waschstraße schließt, können Kunden ihre Gutscheine in anderen Flipper-Filialen und einer Partner-Waschstraße einlösen. Aber die sind ein Stück entfernt. Und keiner will Gutscheine verfallen lassen. Also kommen die Kunden auch bei Regen.

Ein Mann im FC-Bayern-Pulli löst zwei Gutscheine ein, verabschiedet sich von Zoltan: "Alles Gute! Wir sehen uns vielleicht irgendwo mal." Er kam seit 40 Jahren in die Waschanlage. Hinter ihm kommt in einem zweiten Auto seine Frau, die gleich verkündet, dass sie noch nie durch eine Waschstraße gefahren ist. "Für mich ist das Horror", sagt die Frau. Der Kontrollverlust. "Man kann das Auto ja nicht bremsen, es fährt von selbst durch." Offenbar gab es zu Hause schon eine Diskussion zwischen ihr und ihrem Mann. "Mein Mann hat gesagt: Heute ist der letzte Tag. Ich bin bitterböse, wenn du nicht mitfährst." Zoltan bleibt ruhig, erklärt ihr jeden Schritt. Vorfahren, Automatik auf N schalten. Die Frau kommt gut durch die Waschstraße.

Zoltan ist jetzt ein bisschen wehmütig. Er verabschiedet sich von einem Mann im SUV, beugt sich fast zu ihm ins Autofenster rein. "Geh nicht so nah her zu mir", sagt der Mann, Corona ist ja noch nicht vorbei. Er sagt ihm noch, was für einen tollen Job er immer gemacht hat. Ein anderer Mann, roter Hyundai, sagt zu Zoltan: "Wir sind zusammen älter geworden." Sie sind beide 79. Der Mann wusch zweimal im Monat sein Auto, manchmal öfter.

Kurz vor 18 Uhr. Es kommt jetzt noch eine Reihe Leute, die ihre Gutscheine verbraten wollen. Eine gestresste Dacia-Fahrerin. Ein Mann im Chevrolet, der eine Autokolonne mit seinem Kumpel macht. Der allerletzte Kunde, der durch die Waschstraße fährt, den Szloboda Zoltan in seinem über 50-jährigen Berufsleben begrüßt, ist ein Mann mit hellblauem Pullunder und silbernem Mercedes. "Ich bin das letzte Auto? Das habe ich genauso geplant", sagt er. Ein Witz. Er scheint sich nicht bewusst zu sein, dass hier gerade eine Ära zu Ende geht. Für ihn ist es nur eine Autowäsche.

18 Uhr. Zoltan zieht das Tor am Eingang zu. Er ist jetzt in Rente, also so richtig.