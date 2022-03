Rudolf Buchbinder mit seinem Beethoven-Zyklus im Prinzregententheater.

"Ich bin mit dieser Musik nie fertig", hat Rudolf Buchbinder einmal dem britischen Guardian über Beethoven gesagt. Dessen Gesamtzyklus der 32 Klaviersonaten widmet sich der österreichische Pianist unermüdlich, mehr als 60 Mal hat er ihn aufgeführt, oft an aufeinander folgenden Tagen. Die Deutsche Grammophon hatte im Herbst 2021 im Vorfeld von Buchbinders 75. Geburtstag eine Gesamtaufnahme der Klaviersonaten sowie der fünf Klavierkonzerte herausgebracht. Buchbinder ist bekannt für seine akribische Quellenforschung. So soll seine private Notensammlung der Beethoven'schen Klaviersonaten 39 komplette Ausgaben umfassen. Am Donnerstag, 24. März, 20 Uhr, ist er im Prinzregententheater mit dem vierten Teil seines Beethoven-Zyklus zu erleben.

Rudolf Buchbinder, Beethovens sämtliche Klaviersonaten IV, Nachholtermin für den 28.2.2021, Karten behalten die Gültigkeit, Karten unter www.bellarte-muenchen.de