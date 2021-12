Ein Jubiläum der unschönen Art beging ein 20 Jahre alter Angestellter am Samstag: das zehnte Gewaltdelikt, mit dem er nun in den Polizeiakten notiert ist. Der Münchner hatte sich heftig gegen eine Polizei-Kontrolle gewehrt und dabei unter anderem versucht, einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. Die Polizisten waren um 1.30 Uhr wegen einer Ruhestörung zu einem Hotel in Riem gerufen worden, weil dort mehrere Personen in einem Zimmer lärmten. Als die Beamten eintrafen und den 20-Jährigen in der Eingangshalle kontrollieren wollten, versuchte der zu fliehen, wurde aber letztlich trotz seines Widerstands festgehalten. Nachdem er zur Riemer Inspektion gebracht worden war, versammelten sich dort etwa zehn Personen, die laut und aggressiv seine Freilassung forderten. Nachdem weitere Einsatzkräfte hinzukamen, löste sich die Gruppe auf. Der 20-Jährige wurde wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt.