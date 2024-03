Unglaublich, aber wahr: Angebranntes Essen hat einer betagten Münchnerin am Samstag das Leben gerettet. Hätte es in der Wohnung an der Laimer Käpflstraße nicht gebrannt, hätte der Rauchmelder nicht ausgelöst. Dann wären Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr nicht von einer aufmerksamen Nachbarin alarmiert worden - und niemand hätte rechtzeitig bemerkt, dass die 81-Jährige wegen einer lebensbedrohlichen Unterzuckerung bereits bewusstlos geworden war.