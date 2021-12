Mit einem Baseballschläger und einer Eisenstange bewaffnet haben zwei bislang unbekannte Täter ein Lottogeschäft am Steubenplatz in Neuhausen überfallen und ausgeraubt. Am Freitag gegen 17.50 Uhr betraten sie den Laden, in dem sich dessen Besitzer und eine Angestellte aufhielten. Die beiden maskierten Männer forderten Geld und drohten zunächst mit Gewalt. Als es zu einem Gerangel kam, schlugen sie auf den Besitzer ein, der dabei Schürfwunden, eine Beule und Hämatome davontrug. Die beiden Täter flüchteten mit ihrer Beute, einem niedrigen vierstelligen Betrag aus der Ladenkasse. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Beide Täter sind etwa 17 bis 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, von schmaler Statur, und, so die Polizei, "südländischer Erscheinung". Beide waren dunkel gekleidet, mit Tüchern maskiert und trugen dunkle Mützen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet mögliche Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Steubenplatz, Trojanostraße und Washingtonstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.