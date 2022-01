Raubüberfall in der Lerchenau

Eine 53 Jahre alte Frau ist am Donnerstag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr zu Fuß mit ihrem Fahrrad in einer Grünanlage an der Wilhelmine-Reichard-Straße im Münchner Stadtteil Lerchenau unterwegs, als auf Höhe eines Spielplatzes ein Mann Geld von ihr forderte. Als sie sich weigerte, habe er unvermittelt eine Machete herausgezogen, sie damit bedroht und sie mit dem Griff geschlagen.

Nachdem Passanten einschritten, flüchtete der Täter, nahm aber noch das am Boden liegende Fahrradschloss mit. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Mann soll jünger als 20 Jahre sein, schlank, etwa 1,70 Meter groß und schwarze glatte Haare haben.