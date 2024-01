Acht bislang unbekannte Personen haben am Freitag um 23.15 Uhr in der Landsberger Straße, Höhe Friedenheimer Brücke, in Laim laut Polizei auf einen 23-jährigen Münchner eingeschlagen und ihm seine Geldbörse sowie sein Handy geraubt. Er wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das laut Polizei "merklich alkoholisiert wirkende" Opfer konnte keine genaueren Angaben über den Hergang und die Männer machen, ebenso wenig ein Zeuge, der die Polizei über den Notruf alarmiert hatte. Diese bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 089/2910-0.