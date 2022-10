Einen Biss in den Oberschenkel hat ein Polizist am Sonntagnachmittag bei einem Einsatz gegen einen polizeibekannten Randalierer in Obersendling davongetragen. Ein anderer Beamter wurde durch Schläge leicht verletzt. Passanten hatten gegen 15 Uhr per Notruf mitgeteilt, dass ein Mann an der Kistlerhofstraße herumtobe und gegen Scheiben schlage. Als die Polizei eintraf, sei er auch gegen die Beamten aggressiv geworden und habe mit beiden Fäusten zugeschlagen, berichtet eine Polizeisprecherin. Als der 50-Jährige fixiert werden sollte, habe er zugebissen.

Auf der Wache in Forstenried habe er sich psychisch auffällig verhalten und wurde in einer Klinik untergebracht. Der örtlichen Polizei sei er bereits wegen ähnlicher Delikte und Verhaltensweisen aufgefallen. Eine Messung habe knapp 1,5 Promille Alkohol im Blut ergeben.