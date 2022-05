Am 3. Mai jährt sich zum 70. Mal die erste polnische Sendung des von den Amerikanern gegründeten Radio Free Europe in München. Aus diesem Anlass findet vom 2. bis 9. Mai eine Festwoche statt, die Teil des vom Adam-Mickiewicz-Institut organisierten Projekts "Fokus auf Polen" ist. Die Fotoausstellung "Rundfunk Freiheit - Radiosender der Freiheit 1952 - 2022" über die Geschichte des polnischen Rundfunksenders RWE ist während der ganzen Woche im Foyer des Geschwister-Scholl-Instituts für Politikwissenschaft, Oettingenstraße 67, zu sehen. Am Montag, 2. Mai, um 18.30 Uhr werden am gleichen Ort die Filme "Stimme der Hoffnung" von Maciej Drygas und der Dokumentarfilm "This is Radio Free Europe" von 1964 gezeigt. Danach diskutieren Kazimierz Wóycicki und Wiesław Wawrzyniak über "Redefreiheit im Äther oder Radio gegen zeitgenössische politische Regime" (auf deutsch, simultan ins Englische übersetzt). Und am Dienstag, 3. Mai, gibt es (nur auf Einladung) ein Jazzkonzert des Leszek Żądło Trios und des Adam Pierończyk Trios im Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz mit Musik von Zbigniew Seifert.

Polen im Fokus, 2.-9. Mai, div. Orte, Eintritt frei, Anmeldung unter rsvp@iam.pl.