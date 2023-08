"Bitte nicht stören!" im Theater ... und so fort ist eine intensive Auseinandersetzung mit Liebe, Beziehung und Kommunikation.

Von Leonore Winkler

Schwer liegt die Anspannung auf dem Publikum. Die Zuschauenden, in knallrote Sessel versunken, erleben einen intensiven Abend mit Adam und Lindy. Am Donnerstagabend begeistert im Theater ... und so fort die Premiere des Stücks "Bitte nicht stören".