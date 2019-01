30. Januar 2019, 18:36 Uhr Polizeikontrolle Bekifft am Steuer eines Krankentransports

Die Polizei hat einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der offenbar bekifft am Steuer eines Krankentransports saß. Beamten der Polizeidirektion Giesing war der Wagen einer privaten Firma am Dienstag gegen 14.30 Uhr wegen ungewöhnlicher Fahrweise aufgefallen. Der 26-jährige Fahrer habe bei der Kontrolle "drogentypische Ausfallerscheinungen" an den Tag gelegt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Befragung habe der Mann schließlich eingeräumt, am Wochenende Marihuana konsumiert zu haben. Er wurde für eine Blutuntersuchung in das rechtsmedizinische Institut gebracht. Die Polizei stellte Anzeige wegen Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss. Der Krankentransportunternehmer aus Niederbayern musste einen Ersatzfahrer schicken. Der Wagen war leer.