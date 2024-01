Ein 34-jähriger Mann aus Franken ist am Donnerstag in der S3 Opfer eines Raubüberfalls geworden. Er war kurz nach Mitternacht auf dem Weg von einem Verwandtenbesuch in Pasing in die Innenstadt, als er im Zug von einem Unbekannten um Bargeld angegangen wurde. Der Mann war ihn zuvor schon am Bahnhof Pasing angegangen.