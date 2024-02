Ein 62 Jahre alter Münchner ist am Mittwochmorgen in Bogenhausen einer neuen Masche des Trickdiebstahls zum Opfer gefallen. Eine etwa 35 bis 40 Jahre alte Frau sprach den Mann gegen 8.50 Uhr in gebrochenem Deutsch an der Ecke Pienzenauer- und Steubstraße an und hielt ihm einen Zettel mit den Worten "Apotheke" und "Massage" vor.