Erneut ist im Englischen Garten ein Jugendlicher angegriffen und krankenhausreif geprügelt worden. Der 17-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau war am Samstag gegen 22.15 Uhr mit Freunden auf der Karl-Theodor-Wiese. Dort stand die Gruppe in einem Pulk von mehreren tanzenden Jugendlichen. Von einem Unbekannten wurde der 17-Jährige zunächst angepöbelt. Dann spuckte der etwa 18 bis 19 Jahre alte Mann den Jugendlichen an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Ein Zeuge zog den 17-Jährigen aus dieser Situation heraus. Als der Jugendliche wenig später wieder alleine war und seine Freunde suchte, wurde er erneut angegangen, diesmal von drei Tätern. Er wurde zu Boden gestoßen und anschließend mehrfach gegen den Kopf getreten und geschlagen. Mit gebrochener Nase und gebrochenem Jochbein kam er in ein Krankenhaus.