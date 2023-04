Moderne Technik hat einem 26-jährigen Mann geholfen, wieder an seine gestohlene Jacke und an seine Bluetooth-Ohrhörer zu kommen. Beides hatte er, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, vor einer Woche in einem Umzugswagen an der Wiener Straße liegen gelassen.

Doch mit Hilfe eines Ortungsgerätes am Schlüsselbund fand der 26-Jährige seine Jacke in der Nähe des Marienplatzes wieder. Allerdings zunächst ohne die Kopfhörer. Doch auch die bekam der junge Mann ein paar Tage später zurück. Der Bestohlene ortete auch sie mit Hilfe der Technik - in diesem Fall direkt in einer Polizeidienstelle. Er verständigte die Dienststelle sofort und erklärte den Sachverhalt. Denn ein Alarmton, den der Mann an seinen Kopfhörern abspielen konnte, führte direkt zu einem 26-jährigen Mann. Dieser war laut Polizei gerade wegen eines ganz anderen Delikts festgenommen worden. Der Mann hatte die Kopfhörer tatsächlich in seiner Tasche. Und darf sich nun gleich wegen mehrerer Delikte verantworten.