Zwei Autos nach Brandstiftung in Flammen

Noch sind die Hintergründe unklar - Brandstiftung ist aber wohl wahrscheinlich. Zwei Autos standen nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen in der Harlachinger Eschenstraße in Flammen. Spezialisten der Polizei untersuchen den mutmaßlichen Tatort. Obwohl unter anderem Polizeidienststellen und Münchens Gefängnis nicht weit entfernt sind, gibt es nach ersten Erkenntnissen keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat.

Kurz vor drei Uhr morgens hatten mehrere Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Die einen konnten einen Feuerschein an einem Gebäude sehen, die anderen beschrieben einen Fahrzeugbrand. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen aus. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es zwei Autos waren, die brannten. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz in der denkmalgeschützten Neuharlachinger Wohnsiedlung für die Feuerwehr beendet.