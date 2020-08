SPD will mit Bela Bach in den Wahlkampf

Der Vorstand der SPD Planegg hat einstimmig beschlossen, Bela Bach erneut als Kandidatin im Bundeswahlkreis 221 (München-Land) für die Bundestagswahl 2021 vorzuschlagen. Der SPD-Ortsverein Planegg stellt sich damit geschlossen hinter Bach und lobt ihre Arbeit als Abgeordnete im Bundestag. "Bela Bach konnte in der kurzen Zeit im Bundestag schon viel erreichen. Wir sollten ihr die Chance geben, diese Arbeit fortzusetzen", so der Vorsitzende Felix Kempf. Bach ist erst am 4. Februar 2020 für den ausgeschiedenen Abgeordneten Martin Burkert in den Deutschen Bundestag in Berlin nachgerückt.