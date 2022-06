Ein dreister Straßenraub vom vergangenen Montagabend beschäftigt weiterhin die Polizei. An der Haltestelle Lohensteinstraße in Pasing entriss ein Mann einer 76-jährigen Münchnerin gegen 20.50 Uhr eine Armkette. Anschließend rannte er mit der Beute wieder zurück über die Straße in Richtung Westbad. Durch das Herunterreißen des Armbandes erlitt die Seniorin Abschürfungen am rechten Unterarm, die durch einen Rettungsdienst versorgt wurden. Die Fahndung der Münchner Polizei verlief jedoch ohne Ergebnis. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Täter wird als circa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und dunkelhäutig beschrieben; er trug dunkle Kleidung und vermutlich ein T-Shirt.