13. August 2018, 21:51 Uhr Pasing Parken auf Zeit

CSU fordert neue Radl-Stellplätze an der Gottfried-Keller-Straße

Die Parkplatzsituation an der Nordseite des Pasinger Bahnhofs ist prekär - besonders für Fahrradfahrer: Wer morgens nach 8 Uhr dort an den offiziellen Standplätzen sein Radl abstellen möchte, hat meist das Nachsehen, alles belegt. Auch die Fahrradgaragen im Bahnhof sind dann in der Regel längst zugeparkt. Bleibt dem "Zuspätkommer" nur, sein Gefährt an einer Grundstücksmauer anzulehnen, es an der Hecke der Pasinger Fabrik abzustellen oder es mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen an einem der Alleebäume der August-Exter-Straße zu parken.

Von der CSU-Fraktion im Bezirksausschuss Pasing Obermenzing kommt jetzt der Vorschlag, an der Südwest-Spitze der Gottfried-Keller-Straße zusätzliche Fahrradparkplätze zu schaffen, zumindest vorübergehend. Dort gibt es derzeit noch ein unbebautes Grundstück, das nach Ansicht der CSU mit wenig Aufwand als Abstellfläche für Fahrräder dienen könnte. In einem Antrag, der auch von den anderen Fraktionen im Gremium getragen wird, fordern die Christsozialen die Stadtverwaltung auf, das Gespräch mit dem Eigentümer des Areals zu suchen. Noch seien dem Bezirksausschuss nämlich keine unmittelbar bevorstehenden Nutzungsabsichten des Eigentümers für dieses Grundstück bekannt.