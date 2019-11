Bis Juli 2020 sind es zwar noch etliche Monate hin, doch bestimmte Ereignisse haben eine langen Vorlauf. So auch die Stadtteilwoche für Allach-Menzing-Pasing, die vom 3. bis 12. Juli 2020 stattfinden wird. Das Motto der vom Kulturreferat organisierten Veranstaltung lautet schmissig "Wir machen was". Noch aber müssen sich diese "Wir" erst finden und zusammensetzen. Das erste Vorbereitungstreffen ist schon für Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in der Wagenhalle der Pasinger Fabrik angesetzt. Nächster Termin ist dann Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr, im Vereinsheim Allach-Untermenzing an der Eversbuschstraße 161. Aufgerufen, "etwas zu machen", sind Vereine, Verbände, Institutionen und Initiativen sowie alle in den Vierteln ansässigen Künstlerinnen und Künstler.