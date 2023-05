Zumindest ihr Vorname könnte einen in die Irre führen: Bei Olga Cerpa geht es nicht in den Osten, sondern in den äußersten Südwesten Europas. Ist die zweimal für einen Latin Grammy nominierte Sängerin doch die bekannteste Repräsentantin der Musik der Kanarischen Inseln. Den "Atlantik Sounds" ihrer mit ihrer Band Mestisay in Szene gesetzten Songs kann man nun im Saal X des Gasteig HP8 genießen: Eine Mischung aus den typischen Timple-Gitarren der Kanaren, dem melancholischen Fado der portugiesischen Besatzer, den Rhythmen der nahen afrikanischen und spanischen Küsten, aber auch der feuriger Boleros aus Kuba. Diesen auf inzwischen über 20 Alben festgehaltenen mitreißenden Mix präsentierte Cerpa schon mit der großartigen kubanischen Sängerin Omara Portuondo, dem spanischen Liedermacher Joan Manuel Serrat oder der galizischen Folkband Milladoiro.

Olga Cerpa & Mestisay, Do., 25. Mai, 20 Uhr, Gasteig HP8, Saal X, Hans-Preißinger-Str. 8, www.gasteig.de