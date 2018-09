23. September 2018, 13:24 Uhr Oktoberfest Mann begrapscht Wiesn-Besucherin

Drei anderen Frauen wird unter den Rock fotografiert. Zwei Männer werden dem Haftrichter vorgeführt.

Bereits am ersten Wiesntag sind zwei Frauen Opfer sexueller Übergriffe geworden. Eine 24 Jahre alte Schwedin wurde am Samstag gegen 18.15 Uhr in einem Festzelt von zwei Männern aus München festgehalten. Einer der beiden griff ihr laut Polizei in den Intimbereich. Die Frau wehrte sich erfolgreich, die 24 und 43 Jahre alten Angreifer ließen von ihr ab. Die Polizei nahm die beiden kurz danach fest. Da die aus Serbien stammenden Männer keinen festen Wohnsitz in München haben, werden die beiden dem Haftrichter vorgeführt.

Gleich wieder auf freien Fuß kam ein 30 Jahre alter Mann aus Italien. Er hatte am Samstag drei jungen Frauen unter den Rock fotografiert. Eine vierte bemerkte dies und alarmierte den Sicherheitsdienst des Wiesnzelts, er übergab den Mann der Polizei.