Der Biku-Verein bietet wieder seine Ferienakademie an. Dort werden Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren künstlerisch und sportpädagogisch betreut. Die Akademie findet zwischen Montag, 27. Juli, und Freitag, 28. August, statt, jeder Kurs dauert fünf Wochentage, beginnt jeweils um 8 Uhr und endet um 16 Uhr. Die Kinder und Jugendlichen können aus sieben Modulen wählen und so ihren Fokus auf Tanz, Theater, Akrobatik & Artistik, Stunt & Parkour, Fußball, Malerei und Kunstaktionen an Gips, Ton oder Perlenschmuck, Graffiti-Aktionen oder eine Holzwerkstatt legen. Das fünftägige Programm in der Dreifach-Turnhalle des Käthe-Kollwitz-Gynmasiums an der Arnulfstraße 270 kostet 75 Euro. Es gibt auch ermäßigte und gestiftete Freiplätze. Buchbar ist das Programm online über www.applaus-xtra.de und www.muenchenticket.de.