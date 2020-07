Der weitaus größte Teil der Romanplatz-Neugestaltung ist zwar bereits abgeschlossen, doch führen die Stadtwerke München (SWM) bis zum Herbst noch Straßenbauarbeiten in mehreren Bauphasen durch. Von Montag, 27. Juli, bis Freitag, 4. September, ist das Rondell am Romanplatz und damit die Überfahrt aus der Romanstraße für den Autoverkehr gesperrt. Eine Umleitung wird über die Döllingerstraße und die Südliche Auffahrtsallee eingerichtet. Am Romanplatz bleibt für den Autoverkehr eine Fahrspur neben der Baustelle offen. Vom 3. August bis zum 4. September steht in der Notburgastraße zwischen der Südlichen Auffahrtsallee und dem Romanplatz in beiden Fahrtrichtungen nur jeweils eine Fahrspur zur Verfügung.