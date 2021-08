"Jedes Los eine Geschichte" steht auf dem Rücken von Geschichtenerzählerin Momo Heiß, wenn sie von Dienstag, 31. August, an zwischen Nymphenburger Straße, Südlicher Auffahrtsallee und Waisenhausstraße durch den Grünwaldpark geht. Entdeckt man die wandernde Erzählerin, kann man eines ihrer Lose ziehen und sich dann die dazugehörige Geschichte erzählen lassen. Wer Momo Heiß trifft, kann ihre Los-Geschichten am 31. August sowie am Samstag, 4., Sonntag, 5., Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. September, bei schönem Wetter jeweils zwischen 15 und 18 Uhr hören.