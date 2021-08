Wer dieser Tage im Grünwaldpark die Frau mit dem Schild auf dem Rücken entdeckt, der kriegt was zu hören: "Jedes Los eine Geschichte" steht da, und Momo Weiß hält ihr Versprechen. Die Geschichtenerzählerin ist an diesem Dienstag, 31. August, in dem kleinen Park an der Südlichen Auffahrtsallee unterwegs. Zuhören kann man ihr auch am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, und am Dienstag und Mittwoch, 7. und 8. September.