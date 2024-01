Von Lisa Miethke

Wie die Wasserwacht im Eis eingebrochene Menschen rettet Erst ein Knacken - dann bricht die Oberfläche: Die zugefrorenen Seen und Kanäle sind für viele Münchner verlockend, aber auch lebensgefährlich. Die Stadt warnt davor, das zu dünne Eis zu betreten. Und die Retter trainieren für den Ernstfall.

Gedenkfeier für Franz Beckenbauer: Das ist geplant Wer darf ins Stadion? Wer spricht? Wer überträgt? Warum wurde extra ein Biathlon-Rennen verschoben? Die Fakten zur Veranstaltung am Freitag in München.

Zum Kiosk statt in die Gaststätte Die Stadt will die in die Jahre gekommenen Bezirkssportanlagen sanieren. Darüber freuen sich die Vereine. Doch weil Gastronomie und Verwaltungsräume schrumpfen sollen, um Flächen für andere Angebote zu gewinnen, wächst der Unmut. (SZ Plus)

Vater überfährt einjährigen Sohn mit dem Auto Das Kind reißt sich von der Hand der Mutter los, als der 36-Jährige den Wagen umparken will. Der Kopf des Jungen wird von einem Vorderrad überrollt.

Elektromobilität: In der Stadt sollen mehr E-Taxis fahren

Messe der Bürgerinitiativen: "Dieser Stolz auf das prosperierende München ist fatal"

Marode Kirchendächer: Zu gefährlich zum Beten

Maxvorstadt: Auto fährt in Tramhaltestelle - Insassen flüchten

