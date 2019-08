Sämtliche Straßenlampen entlang des Haderner Wegs sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag als Folge eines Verkehrsunfalls ausgefallen. Ein 18-Jähriger fuhr um 1.30 Uhr Richtung München, als plötzlich eine Katze auf die Straße lief. Der Fahrer, so die Polizei, "verriss vor Schreck das Lenkrad", verlor die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über den angrenzenden Grünstreifen, überfuhr einen Laternenmasten und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Am Pkw entstand jedoch Totalschaden. Der Lichtmast wurde komplett aus der Verankerung gerissen. Der Sachschaden wird auf mindestens 15 000 Euro geschätzt.