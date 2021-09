Was macht der Bundestag? Welche Parteien kann ich wählen? Und warum sollte ich mein Wahlrecht nutzen? Diese Fragen beantwortet die Informationsveranstaltung "Bundestagswahl 2021: einfach erklärt!" in einfacher Sprache am Samstag, 18. September, von 11 bis 14 Uhr im Kult9 im Löhe-Haus an der Blutenburgstraße 71. Eine Anmeldung ist telefonisch unter der Nummer 126 61 10 oder per E-Mail an info@oba-muenchen.de möglich.