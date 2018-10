26. Oktober 2018, 18:05 Uhr Neue Ziele, größere Frequenzen Täglich nach Texas

Im neuen Winterflugplan des Flughafens gibt es einige Neuerungen

Parallel zur Zeitumstellung tritt an diesem Wochenende der neue Winterflugplan des Münchner Flughafens in Kraft. Er gilt von Sonntag, 28. Oktober, bis zum Samstag, 30. März. Während dieser Zeit werden von München aus 207 Reiseziele angeflogen - 17 Flughäfen in Deutschland, 139 in Europa, 51 im weltweiten Fernverkehr. Alleine die Lufthansa bietet 127 Ziele in 44 Ländern an. Neu im Angebot hat die Airline unter anderem Agadir in Marokko, die schottische Hauptstadt Edinburgh und Tromsø in Norwegen.

Erstmals diesen Winter startet die Lufthansa auch mit dem Airbus A 380, dem größten Passagierflugzeug der Welt, täglich nach Miami, San Francisco und Hongkong. Dafür verschwindet der sogenannte Jumbo-Jet, die Boeing 747, aus München, da Thai Airways für ihre täglichen Flüge nach Bangkok fortan moderne Flugzeuge vom Typ Boeing 777 einsetzt. Das zweistrahlige Großraumflugzeug gilt als wirtschaftlicher als die vierstrahlige 747.

Neu, nicht nur in München, sondern auch in Deutschland sind fünf wöchentliche Direktflüge der kolumbianischen Airline Avianca nach Bogota. Die US-Fluggesellschaft United bietet ihre bereits bestehende, tägliche Verbindung nach Houston in Texas erstmals durchgängig auch in der Wintersaison an. Air China startet nun täglich nach Peking, und am 16. Februar 2019 gibt eine neue Airline ihren Einstand in München: Die BA Cityflyer fliegt 18 Mal wöchentlich zum Londoner City-Airport. Der City-Airport liegt nahe dem Zentrum der englischen Hauptstadt und kann nur mit kleineren Maschinen angeflogen werden. Die British-Airways-Tochter verwendet Flugzeuge vom Typ Embraer 170, die nur 76 Passagiere fassen. Als "Warmwasserziele" bezeichnet der Flughafen München unter anderem

die spanischen Destinationen Alicante, Gran Canaria, Malaga, Palma de Mallorca und Teneriffa, die nun insgesamt 29 Mal pro Woche von Norwegian Air angeflogen werden, drei Mal so oft wie vorher. Ein Mal täglich fliegt die Billigfluglinie nun in die norwegische Hauptstadt Oslo.

Im Billigflugsektor stockt auch die Lufthansa-Tochter Eurowings ihr Angebot auf: 28 Mal die Woche fliegt die Linie diese Wintersaison nach Hamburg, nach Köln bietet Eurowings sogar 38 Flüge an. Erstmals startet die Airline auch nach Split und Thessaloniki. Wie viele Flüge die Airlines insgesamt diesen Winter angemeldet haben, gibt der Flughafen nicht bekannt. Entscheidend, so die Argumentation, sei die Zahl der tatsächlich stattgefundenen Starts und Landungen. Zur Orientierung: Vergangene Wintersaison waren es rund 154 000 Flugbewegungen am Airport.