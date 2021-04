In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei in Neubiberg einen Dieb geschnappt, der es auf Katalysatoren von Autos abgesehen hatte. Kurz vor Mitternacht hatte ein Zeuge die Beamten gerufen, weil er an einem Verbrauchermarkt verdächtige Sägegeräusche wahrgenommen und einen Einbruch vermutet hatte. Aufgrund der Beschreibung stoppte eine Streife einen weißen Transporter. Im Laderaum fanden die Beamten eine Elektrosäge und mehrere Autoteile. Ein Kat gehörte zu einem VW, der vor dem Markt geparkt war. Wegen der enthaltenen Edelmetalle werden für Katalysatoren einige Hundert Euro bezahlt.