Das "Little Lab", eine kreative Forscherwerkstatt für Kinder, bleibt dem Viertel Neuaubing-Westkreuz erhalten. Das Kinder- und Jugendzentrum Spielhaus am Westkreuz, eine Einrichtung der Spiellandschaft Stadt für Familien und Kinder im Münchner Westen, hat zugesagt, den Verein übergangsweise so lange zu beherbergen, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist. "Wir sind überglücklich", sagt die Gründerin und Vorsitzende des Vereins, Agnieszka Spizewska.

Seit 2017 inspirieren die wissenschaftlichen Angebote des Vereins Jahr für Jahr an die 3000 Mädchen und Jungen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik. Zuletzt war die Zukunft des Vereins in der Schwebe. Weil der bisherige Standort, das Ladenzentrum an der Wiesentfelser Straße 68, im Januar abgerissen wird, suchte das Lab über Monate nach einer neuen Bleibe.

Geholfen hat dem Verein am Ende seine starke Vernetzung im Quartier. "Einige Akteure haben auf unseren Hilferuf reagiert", betont Spizewska. Das Angebot des Spielhauses sei das attraktivste gewesen. Das Lab und das Spielhaus kooperieren schon seit Jahren. Ein zentrales Projekt der Teamplayer beschäftigt sich unter anderem mit nachhaltigen Energieformen und Fragen der Elektromobilität.

In den Oster- und Pfingstferien wollen nun beide Organisationen gemeinsam eine Ferienbetreuung im Spielhaus am Westkreuz auf die Beine stellen, mit Angeboten zum Forschen, Experimentieren, Programmieren und Tüfteln. An der Wiesentfelser Straße ist das Little Lab zum letzten Mal am Samstag, 27. November, anzutreffen. Auf alle Kinder, die an diesem Tag vorbeikommen, verspricht Spizewska, warte ein Abschiedsgeschenk.