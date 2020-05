Vielleicht sollte man es einfach so machen wie Zak: Der junge Mann mit Down- Syndrom (Zack Gottsagen) zwängt sich aus dem Fenster seines Heims und haut ab. Im Boot eines Unbekannten (Shia LaBeouf) findet er ein prima Versteck, schon bald erleben die beiden das Abenteuer ihres Lebens, fast so wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. The Peanut Butter Falcon ist ein sympathisches Roadmovie, das man in Zeiten des Lockdowns noch etwas sehnsuchtsvoller sieht: Es geht raus in die Natur, in die Flüsse, Sümpfe und Wälder der amerikanischen Südstaaten. So idyllisch wie zu Mark Twains Zeiten ist es dort aber nicht, der Film von Tyler Nilson und Michael Schwartz zeigt das Amerika von heute, rau und recht heruntergekommen (auf DVD, Blu-ray und als Video on Demand).

Wer das mit eigenen Augen sehen will, muss sich noch etwas gedulden: Gerade erst wurden die staatlichen Reisewarnungen verlängert. Filmische Reisen sind aber immer möglich, unter anderem in die Antarktis. Dorthin zieht es Cate Blanchett alias Bernadette: Sie spielt eine ehemals gefeierte Architektin, die in einer Bruchbude haust. Ihre neue Heimat Seattle hasst sie, ihre Nachbarin Audrey (Kristen Wiig) ebenfalls. Und dann verschwindet Bernadette. Ob sie am Ende der Welt, zwischen Pinguinen und Eisbergen, ihr Glück findet? Richard Linklaters charmante Tragikomödie ist vor Kurzem auf DVD, Blu-ray und als Video on Demand erschienen.

Detailansicht öffnen Einfach mal abhauen wie Cate Blanchett in der zauberhaften Tragikomödie "Bernadette". (Foto: Wilson Webb/Universum Film/LEONINE)

Hinaus in die Natur geht es auch im Dokumentarfilm des Österreichers Erwin Wagenhofer: In But Beautiful (neu auf DVD und als Video on Demand) begleitet er Inderinnen, die Solaranlagen bauen, lässt sich von einem Förster aus dem Salzburger Land zeigen, wie man Holzhäuser baut und lernt bei Schweizern auf La Palma etwas über Ackerbau. Was das miteinander zu tun hat? Nicht viel, aber irgendwie hängt alles zusammen, behauptet zumindest der Regisseur und verspricht einen Film über das Glück nachhaltiger Lebensentwürfe. Und dann wäre da noch Der Junge und die Wildgänse: Der Titel des Kinderfilms sagt alles über den Inhalt, es geht um einen französischen Jungen, der einen Schwarm Junggänse nach Norwegen begleitet. Einfach abheben und davonfliegen - wenn das so einfach wäre!