Der Umbau des U-Bahnhofs Sendlinger Tor führt bis Fronleichnam zu Einschränkungen bei der U 3 und der U 6. Beide Linien sind am Sonntag und am Donnerstag ganztags in der Innenstadt unterbrochen. An den übrigen Tagen ist der Betrieb erst im Spätverkehr eingeschränkt, am Samstag ab 21 Uhr und von Montag bis Mittwoch vo 22.30 Uhr an. Zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz fährt nur ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Die U 3 fährt zwischen Moosach und Münchner Freiheit im Zehn-Minuten-Takt sowie zwischen Goetheplatz und Fürstenried West im 15-Minuten-Takt. Die U 6 verkehrt zwischen Odeonsplatz und Garching-Forschungszentrum beziehungsweise Fröttmaning im Zehn-Minuten-Takt; ebenso zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern. Mit dem Bus-CityRing (Linien 58 und 68) kann der von den Arbeiten betroffene U-Bahn-Abschnitt in der Innenstadt umfahren werden.

Behinderungen gibt es auch bei der Trambahn: Wegen Gleisarbeiten ist die Strecke zwischen Sendlinger Tor und Stachus in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch sowie von Mittwoch auf Donnerstag jeweils von 1.40 Uhr bis 4.15 Uhr gesperrt. Zudem wird die Linie 18 von Montag bis Mittwoch gegen 18 Uhr zwischen Lautensackstraße und Westendstraße durch Busse ersetzt.