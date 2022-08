Wegen der Bauarbeiten am Sendlinger Tor müssen die Linien U3 und U6 erneut unterbrochen werden. Ab Sonntag sind zeitweise Pendelzüge im Einsatz.

Wegen der Bauarbeiten am Sendlinger Tor müssen die Linien U3 und U6 erneut unterbrochen werden. Dies gilt ganztägig am Sonntag, 28. August, sowie von Montag, 29. August, bis Donnerstag, 15. September, jeweils von 22.30 Uhr an. Zwischen Odeons- und Goetheplatz fährt alle 15 Minuten ein Pendelzug. Die U3 fährt zwischen Moosach und Odeonsplatz alle zehn, zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. Die U6 fährt zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit alle 20, zwischen Implerstraße und Großhadern alle zehn Minuten.