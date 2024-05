Die Jury bestand aus drei Jugendlichen und dem Leiter des Heidelberger Stückemarkts, Jürgen Popig. Gestiftet hat den Preis in Höhe von 6000 Euro das Heidelberger Unternehmerehepaar Bettina Schies und Klaus Korte. Die Auszeichnung ist mit einer Einladung zu den Mülheimer Theatertagen 2025 verbunden - zuvor wird die Inszenierung am 4. Juni auch bei den Bayerischen Theatertagen in Ingolstadt zu sehen sein. In der Schauburg stehen die nächsten Vorstellungen von "Erik*a" wieder am 28. und 29. Juni auf dem Spielplan - analog und online, aber immer live.