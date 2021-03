Auf der Messe ITB in Berlin stellt sich die Stadt mit dem starken Slogan "Munich is beautiful" vor - und zu jeder Tour gibt es ein Hygiene-Paket gratis

Glosse von Julian Hans

Messen sind gerade nicht möglich. Reisen sind gerade nicht möglich. Da ist eine internationale Reisemesse natürlich schwierig. Wenn Sachsen in diesem Jahr von Touristen überrannt wird, hat's funktioniert. Auf der Internationalen Reisemesse ITB, die am Dienstag ihre virtuellen Tore für das Fachpublikum öffnete, ist gefühlt jeder zweite Programmpunkt "Deutschlands Kulturdestination Nummer eins" gewidmet ("Es war einmal - Sachsens Märchenschlösser"). Der andere Freistaat tritt in diesem Jahr als "offizielle Kulturdestination der ITB" an.

Bayern und München sucht man auf dem viertägigen Event-Programm dagegen vergebens. Dafür startet der virtuelle Messeauftritt der Tourismus-Information mit einer starken Punchline: "Munich is beautiful". Für alle, die das noch nicht überzeugt hat, gibt es noch den Image-Film "Simply Munich" zu sehen mit Friedensengel, Frauenkirche und Eisbach. Der Clip ist schon etwas älter, wurde aber mit ein paar Schnitten der Zeit angepasst: Massenevents wie das Oktoberfest und Klassik am Odeonsplatz sind auf der ITB-Version nicht mehr dabei.

Um seine Sicherheit soll sich kein München-Besucher sorgen müssen: Zu jeder gebuchten Tour gibt es ein Hygiene-Paket gratis mit Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel, abzuholen bei der Touristeninformation am Marienplatz - wenn man es denn bis dort hin schafft ohne Maske. Um daneben überhaupt wahrgenommen zu werden, setzt die Konkurrenz unter den deutschen Mü-Städten auf Schockeffekte: Die selbsternannte "Mörder-Metropole Münster" wirbt um Tatort-Fans.

Unschlagbar bleibt trotzdem das Angebot einer fünftägigen Reise zu den Weihnachtsmärkten in München, Nürnberg und Rothenburg: "The Christmas Market in Munich around Marienplatz Square will be open from 2nd December until 24th December 2018" heißt es im Programm. Eine Zeitreise, das wär's jetzt!