22. Mai 2019, 18:48 Uhr Münchner Momente FC Bayern, fern des Sidos

Gekleidet wie die Meister in der Stadt der Meister? Keine gute Idee, wenn es um das Nachtleben geht

Kolumne von Korbinian Eisenberger

Trikotzwang am letzten Bundesligaspieltag? Im Freundeskreis gab es das zuletzt vor 18 Jahren, am 19. Mai 2001, als der Schwede Patrik Andersson für den FC Bayern in der Nachspielzeit traf und Schalke so die Meisterschale in letzter Sekunde entriss. Lange musste man als Bayern-Fan auf solch einen grausam schönen 34. Spieltag warten. Doch nun kehrte das finale Kribbeln in die Wohnung des Spezls mit dem Bezahl-TV-Receiver zurück, ein Raum, den man an solchen Tagen nicht ohne Bayern-Trikot zu betreten oder zu verlassen hat: der interne, nicht verhandelbare Bayern-Dresscode. Später sollte es in rot-weißer Montur hinaus ins Münchner Nachtleben gehen. Gekleidet wie die Meister in die Stadt der Meister. Doch diese Stadt hat ihren ganz eigenen Dresscode.

Die Sonnenstraße ist normalerweise ein solider Anlaufpunkt für den legeren Nachtschwärmer. Im "Club Sauna" oder im "Club Cord" ist das Publikum bunt gemischt, weil es an der Tür ziemlich egal ist, welche Kleidung oder Schuhe man trägt. An diesem Abend jedoch tut sich ein Hindernis auf. Die Türsteher sind bereits souverän überwunden, aus den Boxen ist ein Song von Sido zu vernehmen. Jacke aus, das Bayern-Dress schimmert im fahlen Licht. Da kommt es zum Eklat: Das rote Shirt ist den Türstehern ein rotes Tuch. Die Ansage ist eindeutig: kein Einlass im Trikot.

Ein Schlag in die Fanseele nach 34 Wochen zwischen Stadionuhr, Sky-Bar und Kicker-App. FC Bayern, der Stern des Südens - doch fern des Sidos. In Münchens Diskotheken entspricht das München-Dress nicht dem Dresscode. Die Begründung lautet meistens: schlechte Erfahrungen mit Besuchern in Fankluft. Nachtclub und Fußballklub unvereinbar. Gut zu wissen, vor dem Pokalfinale am Samstag: Auf dem Fußballplatz bekommt eine gelbe Karte, wer das Trikot auszieht. Im Münchner Nachtleben sieht hingegen rot, wer sich weigert.