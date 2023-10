Maia Grassinger ist tot - aber "ihr guter Geist wird im Münchner Künstlerhaus immer spürbar sein", versichert Claus Hipp vom Vorstand der Künstlerhaus-Stiftung in seiner Würdigung der "feinsinnigen, unerschrockenen" Ehrenpräsidentin. Mit ihrem Mann Peter hat Grassinger das Künstlerhaus am Lenbachplatz nach Zerstörung und Zweckentfremdung wieder zu einer Stätte der Kultur und glanzvoller Feste aufgebaut, den Fortbestand durch die Gründung einer Stiftung gesichert. Sie war zunächst deren zweite Vorsitzende, von 2007 an Präsidentin. 2021 gab sie das Amt an ihre Tochter Birgit Gottschalk und Jennifer Ruhland ab.