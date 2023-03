Es ist eine prominente Umbesetzung: Samuel Koch wird am 15. und 16. März die Rolle von Lucy Wilke in "Hungry Ghosts" an den Kammerspielen übernehmen. Lucy Wilke gehört zum Ensemble der Kammerspiele und ist 2022 mit dem Bayerischen Kunstpreis für ihren "großen Beitrag für mehr Diversität in der Kunst" ausgezeichnet worden. Samuel Koch ist bekannt aus dem Fernsehen, als Autor und Redner, 2010 verunglückte er in der Show "Wetten, dass ..?" und ist seitdem querschnittsgelähmt. Er spielt nun in "Hungry Ghosts" mit, einer Stückentwicklung der polnisch-französische Regisseurin Anna Smolar. Darin geht es um das Thema Epigenetik, also darum, dass sich Traumata im Erbgut ablagern. Smolar hat das in einer rasanten und lustigen Farce verpackt, in der ein Ensemble versucht, eine Eifersuchtskomödie zu proben.